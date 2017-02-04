Осталось двое: неожиданные подробности об убийстве главаря боевиков

По словам Бутусова, теперь в руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры

Убитый в Луганске начальник "Народной милиции ЛНР" Олег Анащенко был одной из наиболее влиятельных и весомых фигур в иерархии пророссийских террористов на востоке Украины. Об этом рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, Анащенко ликвидировали "свои".

"По своему влиянию среди силовиков "ЛНР" в настоящее время с Анащенко соперничал только начальник "Министерства государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник. При участии Пасечника происходили все резонансные ликвидации боевиков в "ЛНР", которые совершают российские спецслужбы силами наемников, таких как ЧВК "Вагнер", – отметил Бутусов.

По его словам, теперь в руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры, имеющих самостоятельные контакты с российскими "кураторами" – это Плотницкий и Пасечник.

"И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться, пока кто-то из них не доберется до своего соперника", – подчеркнул журналист. Анащенко мог быть одним из наиболее вероятных кандидатов для замещения Плотницкого, но "уже не станет", добавил Бутусов.

"Народная милиция" так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) подтвердила гибель начальника управления ведомства полковника Олега Анащенко в результате взрыва автомобиля. Кроме того, в ведомстве самопровозглашенной республики рассматривают инцидент как теракт.

Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погибли два человека. Взрыв произошел в районе квартала Мирный.

Напомним 27 января стало известно, что бывший главарь так называемой "Луганской народной республики" Валерий Болотов скончался в Подмосковье. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора". В августе того же года он сложил полномочия первого главаря так называемой "ЛНР", сославшись на последствия ранения.

Также сообщалось, что 27 января умер так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти боевика называется тромб.