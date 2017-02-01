Отвлекающий маневр: в Кремле назвали цель обострения в Авдеевке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуацию в Авдеевке обострили именно украинские войска, чтобы от чего-то отвлечь внимание, пишет РИА Новости.

"Они (украинские военные – ред.) перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии. "Ополченцам" Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки и отбивать занятую территорию", – уверяет он.

Песков туманно уточнил, что первую атаку осуществили некие "самостийные отряды", которые Киеву не удается контролировать, но при этом их штурм якобы получил поддержку украинских вооруженных сил.

По его словам, подобные "агрессивные проявления" украинское руководство организует "с какой-то целью". "По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место", — утверждает он.

При этом Песков так и не объяснил, что украинская власть пыталась таким образом скрыть.

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ.

Этой ночью боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных Минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения, однако террористы стреляли из Донецка.