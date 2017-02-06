Парасюка нужно посадить на пять лет за избиение полицейского – эксперт

Народного депутата Владимира Парасюка, который избил полицейского во время участия в блокаде Донбасса, нужно привлечь к уголовной ответственности и посадить на пять лет в тюрьму. Такое мнение выразил политолог Кирилл Сазонов.

"Снятие неприкосновенности, суд, законный пятерик общего режима и закрыли вопрос. Мы же с Парасюком равны перед законом? Если я ударю полицейского, меня посадят. Совершенно заслуженно, кстати. А тут? Жду уголовного дела и голосования в Верховной Раде. Будет хороший прецедент", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 5 февраля пресс-служба полиции Донецкой области сообщила, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат Украины, который участвует в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко, что этим нардепом-драчуном был Владимир Парасюк. Сам парламентарий все отрицает.

Как сообщалось, прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.