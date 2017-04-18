Пенсионная система Украины сегодня стоит перед катастрофой – Рева

Сегодня, 23:30

В Украине самый низкий уровень пенсионного обеспечения в Европе

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в студии &quot;112 Украины&quot;. Фото: 112.ua
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в студии "112 Украины". Фото: 112.ua

Отечественная пенсионная система сегодня находится на грани катастрофы, считает министр социальной политики Андрей Рева. Об этом он сказал в "Вечернем прайме" на "112 Украина". Доходы ПФУ, по словам Ревы, покрывают лишь 50% потребностей Фонда.

"Мы сегодня находимся в ситуации, при которой минимальная пенсия 1247 грн, при этом еще несколько сотен тысяч человек получают пенсию 949 грн, средняя пенсия 1823 грн по Украине, 12 млн пенсионеров. И для того, чтобы заплатить им эти мизерные пенсии доходов Пенсионного фонда хватает ровно на половину. Вторую половину мы дотируем из бюджета. Это нормальная ситуация? Нам нужен МВФ, чтобы увидеть, что там катастрофа, что это мизерный уровень пенсионного обеспечения. Мы сегодня дотируем из бюджета на половину, воюющая страна, в которой 134 млрд тратится на национальную оборону и безопасность и 140 млрд тратится на дотацию Пенсионного фонда. При этом это самый низкий уровень пенсионного обеспечения в Европе. Поэтому здесь МВФ не нужен. Здесь нужно задавать вопрос ко всей власти в Украине, как мы дожились до такого, что мы сегодня стоим перед возможной катастрофой, причем катастрофой колоссальной", – заявил министр.

Как сообщалось, Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье, передает "Экономическая правда". В свою очередь Розенко заявил, что сейчас Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий с октября и отмену их налогообложения.
мвф, пенсии, пенсионная реформа, Рева

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