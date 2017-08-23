Почему США согласились на назначение Антонова послом РФ

К работе в США приступает новый посол Российской Федерации Анатолий Антонов. Указ об увольнении его предшественника Сергея Кисляка, который замешан в деле о вмешательстве России в американские президентские выборы, и назначении Анатолия Антонова на сайте президента России был обнародован в понедельник 21 августа.

Анатолий Антонов – российский кадровый дипломат и военный. На дипломатическую службу пришел еще в 1978 году в МИД СССР. С 2004 по 2011 гг. работал директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ, который, как писал российский "Коммерсантъ", называют "департаментом без права на ошибку". С 2011 по 2016 гг. был замминистра обороны РФ, вернувшись после этого снова в МИД уже на должность заместителя главы Сергея Лаврова.

Сейчас американские и российские СМИ оценивают деловые качества Анатолия Антонова и то, в чем он может быть лучше своего предшественника Сергея Кисляка. Многие пишут о том, что работа нового посла РФ в Америке приходится на сложный период конфронтации двух стран, в то время как Кисляк начинал работать в Вашингтоне в 2008 году в пресловутый период перезагрузки отношений. Наверняка, именно такой "перезагрузкой" стало военное вторжение России в Грузию.

Но мало кто из западных, ну а тем более российских СМИ, задается вопросом, как Штаты могли выдать агреман на работу Антонова послом Российской Федерации. Еще в 2015 году ЕС и Канада включили новоназначенного Анатолия Антонова в санкционные списки с формулировкой "причастен к доставке в Украину российских военных". Ни МИД Канады, ни МИД Украины, ни официальный Брюссель не возразили по поводу назначения Анатолия Антонова новым послом РФ в Штатах. По словам экспертов, это потому, что Антонов не входит в санкционные списки США.

"Если он не входит в (санкционный. – Авт.) список США, в таком случае американскому правительству будет сложно не аккредитовать его, даже при сегодняшнем "климате" между двумя странами. Неловко, что он входит в санкционные списки ЕС и Канады, но я не слышал от них о каких-либо жалобах в этом отношении", – сказал "Сегодня" научный сотрудник Немецкого Фонда Маршалла в США Николас Буше.

В беседе с "Сегодня" бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что за последние пару месяцев политика Штатов по отношению к Москве стала более жесткой. Но открытым остается вопрос, почему официальный Вашингтон выдал России агреман на назначение Антонова. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объясняет, что принимающие страны не выбирают посла, которого иностранное государство отправляет для назначения. Они могут решить, предоставлять или не предоставлять агреман. "По моему опыту, в предоставлении агремана редко когда отказывают. Тогда как сам посол Антонов попал под некоторые связанные с Украиной санкции, которые стали результатом российских политических решений, которые были приняты на уровне выше его", – сказал "Сегодня" бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.