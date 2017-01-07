Пока есть Путин – будут войны, – Шендерович

Президент РФ Владимир Путин вышел на внешнеполитическую арену, так как это его единственный шанс, чтобы с ним считались за рубежом, сказал российский писатель Виктор Шендерович в интервью "Эху Москвы".

"Мы – по-прежнему страна-изгой. Страна со стагнирующей экономикой. Страна, ведущая войны на чужих территориях. С огромным уже счетом жертв. Все это случилось в 2014 году. Дальше – это уже подробности. На Донбассе льется кровь… На Донбассе немножко прекратилось — в Сирии льется кровь. Путин вышел на внешнеполитическую арену. Это его единственный шанс сделать так, чтобы с ним считались за рубежом. Если бы не было войн, если бы он не был огромным военизированным монстром с ядерным оружием, то с ним бы никто вообще не разговаривал. Как не разговаривали до Донбасса. Ну, просто страна-изгой – и все", – заявил он.



По словам Шендеровича, Путин заставил с собой разговаривать, поскольку у него "острый — в том числе ядерный — нож в руке".



"Поэтому с ним вынуждены считаться и разговаривать. Некоторое количество тактических побед, одной из которых можно считать победу Дональда Трампа на выборах. Мутная вода; мутной воды стало больше. Это все – тактические выигрыши. Стратегически все было так, как и было, повторяю: страна-изгой, среди союзников список совсем печальный", – добавил он.



Писатель подчеркнул, что не считает, что Трамп победил из-за того, что за него был Путин.



"Нет, я говорю о том, что это можно считать… это изменение пейзажа можно считать тактической победой — или удачей, будем более точны, действительно, — Владимира Путина. Но только тактической. Потому что через какое-то время, разумеется, пейзаж прояснится. А Трамп – все-таки не Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган. – Ред.) и не Путин. К Трампу прилагается американская система противовесов, там есть (вместо нашей группы дрессированных собачек, так сказать, нашего Совета Федерации, парламента нашего)... там есть настоящий Конгресс, свободная пресса, которая уже возит лицом по столу господина Трампа. И будет возить все четыре года. Поэтому Трампу придется считаться с реальностью", – заявил он.



Шендерович отметил, что через какое-то время в России будет "новый приступ антиамериканизма". "Потому что кто-то должен быть постоянно виноват. А что касается войн, то пока есть Путин, будут войны. Потому что в мирное время он никто и звать его никак", – сказал он.



Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.



Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.



В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. 14 марта 2016 года президент России приказал начать вывод основной части российской военной группировки из Сирии, но российская авиация продолжала наносить авиаудары по Сирии.



29 декабря 2016 года Путин объявил о сокращении военного присутствия в Сирии.