Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Мнения
Пока есть Путин – будут войны, – Шендерович http://www.segodnya.ua/img/article/7861/22_main.1483749071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/22_tn.1483749071.jpg Мнения Писатель подчеркнул, что не считает, что Трамп победил из-за того, что за него был Путин

Пока есть Путин – будут войны, – Шендерович

Сегодня, 05:36

Писатель подчеркнул, что не считает, что Трамп победил из-за того, что за него был Путин

Виктор Шендерович. Фото: facebook
Виктор Шендерович. Фото: facebook

Президент РФ Владимир Путин вышел на внешнеполитическую арену, так как это его единственный шанс, чтобы с ним считались за рубежом, сказал российский писатель Виктор Шендерович в интервью "Эху Москвы".

"Мы – по-прежнему страна-изгой. Страна со стагнирующей экономикой. Страна, ведущая войны на чужих территориях. С огромным уже счетом жертв. Все это случилось в 2014 году. Дальше – это уже подробности. На Донбассе льется кровь… На Донбассе немножко прекратилось — в Сирии льется кровь. Путин вышел на внешнеполитическую арену. Это его единственный шанс сделать так, чтобы с ним считались за рубежом. Если бы не было войн, если бы он не был огромным военизированным монстром с ядерным оружием, то с ним бы никто вообще не разговаривал. Как не разговаривали до Донбасса. Ну, просто страна-изгой – и все", – заявил он.

По словам Шендеровича, Путин заставил с собой разговаривать, поскольку у него "острый — в том числе ядерный — нож в руке".

"Поэтому с ним вынуждены считаться и разговаривать. Некоторое количество тактических побед, одной из которых можно считать победу Дональда Трампа на выборах. Мутная вода; мутной воды стало больше. Это все – тактические выигрыши. Стратегически все было так, как и было, повторяю: страна-изгой, среди союзников список совсем печальный", – добавил он.

Писатель подчеркнул, что не считает, что Трамп победил из-за того, что за него был Путин.

"Нет, я говорю о том, что это можно считать… это изменение пейзажа можно считать тактической победой — или удачей, будем более точны, действительно, — Владимира Путина. Но только тактической. Потому что через какое-то время, разумеется, пейзаж прояснится. А Трамп – все-таки не Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган. – Ред.) и не Путин. К Трампу прилагается американская система противовесов, там есть (вместо нашей группы дрессированных собачек, так сказать, нашего Совета Федерации, парламента нашего)... там есть настоящий Конгресс, свободная пресса, которая уже возит лицом по столу господина Трампа. И будет возить все четыре года. Поэтому Трампу придется считаться с реальностью", – заявил он.

Шендерович отметил, что через какое-то время в России будет "новый приступ антиамериканизма". "Потому что кто-то должен быть постоянно виноват. А что касается войн, то пока есть Путин, будут войны. Потому что в мирное время он никто и звать его никак", – сказал он.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.

В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. 14 марта 2016 года президент России приказал начать вывод основной части российской военной группировки из Сирии, но российская авиация продолжала наносить авиаудары по Сирии.

29 декабря 2016 года Путин объявил о сокращении военного присутствия в Сирии.
Путин, шендерович, конфликт, ИГИЛ, Виктор Шендерович

Вы сейчас просматриваете новость "Пока есть Путин – будут войны, – Шендерович". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Население вполне комфортно живет во лжи

Российский писатель Виктор Шендерович: "Население вполне комфортно живет во лжи"

15 Декабря 2016, 14:30

Писатель рассказал о разорванных политикой семьях, об интернет-зависимости и о сатире на английскую королеву

Политика

Нынешняя российская власть не отдаст Крым. Фото: newsader.com

Российский писатель рассказал, кому придется возвращать Крым Украине

10 Ноября 2016, 17:32

Нынешнее российское руководство ни в коем случае не согласится вернуть полуостров Украине, считает писатель

Украина

Виктор Шендерович. Фото: Facebook

Шендерович прокомментировал запрет въезда российским артистам в Украину

10 Ноября 2016, 17:21

Артист, безусловно, может быть орудием пропаганды, и сплошь и рядом им является, считает писатель

Мир

Виктор Шендерович. Фото: Facebook

Шендерович: Путин "благословил" "Моторолу" на убийства и пытки

25 Октября 2016, 11:15

Российский лидер вывел боевика "в люди", и поэтому странно, что он не поехал к нему на похороны

Политика

Виктор Шендерович. Фото: Facebook

Путин продолжит мучить Украину – Шендерович

4 Сентября 2016, 14:45

По мнению журналиста, сложно сказать, что именно придет Путину в голову и каковы будут размеры новых провокаций. Но ясно, что он не остановится, и намерен поддерживать напряжение в Украине 

Мнения

Виктор Шендерович. Фото: Facebook

Шендерович о Беслане: Путин выбрал свою политическую победу и смерть детей

3 Сентября 2016, 10:36

Никто, кроме президента РФ Владимира Путина, не мог отдать приказ о штурме школы в Беслане в 2003 году, уверен российский писатель и публицист

Мнения

Виктор Шендерович. Фото: Facebook

Шендерович о школах в РФ: Скоро будут ставить на колени в угол, сечь розгами и учить молиться

2 Сентября 2016, 08:08

По словам российского публициста, идеи нового министра образования РФ вписываются в концепцию казармы

Мир

Виктор Шендерович. Фото: Фейсбук

Шендерович описал, что будет с Россией после смерти Путина

31 Августа 2016, 07:40

По его словам, если Путин «еще сто раз всех победит", в России не останется ничего, кроме обнищания народа и кланов, враждующих между собой  

Украина

<p>Виктор Шендерович. Фото: facebook.com</p>

Шендерович о месседже убийц Шеремета: "Вы у нас в руках"

22 Июля 2016, 13:43

Писатель считает, что расправа была демонстративной

Политика

<p>Виктор Шендерович. Фото: ТАСС</p>

Российский писатель и ведущий пожелал Сенцову свободы

13 Июля 2016, 16:05

Шендерович заочно поздравил украинца с юбилеем

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.