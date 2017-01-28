Посол рассказал, каких последствий ждать от грядущего разговора Путина и Трампа

Первый официальный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина не будет формальным, беседа задаст последующий тон отношениям между странами. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, старший консультант программы USAID "РАДА" Владимир Крыжанивский.

"Из заявлений Кремля следует, что это якобы будет в большей степени протокольная беседа. Но очень сомневаюсь, что разговор действительно будет формальным. Как минимум произойдет обмен мыслями, позициями относительно ключевых вопросов. Хотя, вероятно, пока этот обмен будет поверхностным. Но эта беседа заложит фундамент последующему формату отношений. Явно переговоры не ограничатся: "Поздравляю вас с вступлением в должность", – отметил Крыжанивский.

По его словам, после беседы произойдет активизация разработки нового формата отношений.

"Я не утверждаю, что этот формат будет кардинально иным. Но новый президент автоматически означает новый формат, новые акценты. И, вероятно, различий будет много", – подытожил посол.

Как сообщалось, телефонный разговор Путина и Трампа намечен на сегодня на 19:00 по киевскому времени.