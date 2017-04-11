Посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым

Посол Украины Наталья Галибаренко направила письмо в адрес лидера Партии независимости Великобритании П.Наттолла, в котором выразила решительный протест в связи с посещением членами партии временно оккупированной территории АР Крым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Королевстве Великой Великобритании и Северной Ирландии.

"19-21 марта представители UKIP Н.Сусман и Р.Вуд совершили поездку во временно оккупированную Автономную Республику Крым в нарушение законодательства Украины и приняли участие во встрече с т.н. "руководством Крыма". Вопреки многочисленным предупреждениям с украинской стороны указанные представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Посольство Украины рассматривает действия этих лиц как проявление сознательной поддержки агрессии РФ против Украины, принятия ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове.

"Мы еще раз требуем от всех иностранных граждан четко соблюдать законодательство Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Крыма и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда-выезда, контролируемые властью Украины. Посольство Украина предупредило, что украинская власть будет адекватно реагировать на любые факты нарушения установленного порядка и привлекать нарушителей к ответственности, в том числе путем запрета на въезд на территорию Украины", – подытожили в посольстве.

Как сообщалосьН, 25 марта делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в аннексированный Крым.