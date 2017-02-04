"Проходимка", – Ляшко не верит, что Тимошенко встречалась с Трампом

Сегодня, 21:36

Нардеп заявил, что в Штатах Тимошенко могла встретиться разве что с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко

Ляшко раскритиковал Тимошенко. Фото: facebook.com/O.Liashko
Ляшко раскритиковал Тимошенко. Фото: facebook.com/O.Liashko

Нардеп Олег Ляшко не верит в информацию о том, что в США лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, это была фейковая новость, которую "разгоняют пиарщики московской кукушки".

Он добавил, что в Штатах Тимошенко могла встретиться разве что с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко. "Максимум с кем эта старая проходимка могла встретиться в Америке – это со своим старым коррупционным "подельником" Лазаренко, чтобы спрятать украденные у украинцев миллиарды на их совместных оффшорных счетах", – написал Ляшко в Фейсбук.

Напомним, ранее появилась информация, что Дональд Трамп общался с Юлией Тимошенко и якобы заверил ее, что США не будут отменять санкции против России и продолжат следить за конфликтом в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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