Путин по отношению к Беларуси ведет себя как медведь, – политолог

Лукашенко на постсоветском пространстве можно назвать самым последовательным союзником Путина. Но если уж он выступает против Путина, то это означает, что действительно все не так хорошо. Однако выбранная Лукашенко модель поведения торга между ЕС и Россией, его попытки показать, что он такой принципиальный и последовательный, вряд ли приведет к каким-то существенных изменений во внешней политике Беларуси. Такое мнение сайту "24" высказал доцент НТУУ КПИ имени Сикорского Евгений Магда.

По его словам, действия Путина свидетельствуют о том, что он в своей "союзнической" политике действует, как медведь, несмотря ни на что. Кроме того, Путин стремится всегда своих союзников держать на коротком поводке. Беларусь играет роль младшего партнера России независимо от того, какие заявления делает Лукашенко.

"Лукашенко демонстрирует большую самостоятельность, но без политической и экономической поддержки со стороны ЕС и США это больше декларация о намерениях, чем реальные действия. К тому же, не надо забывать, что относительная экономическая стабильность Беларуси опирается на поставки российских ресурсов, прежде всего энергетических", – убежден Магда.

В то же время, по мнению эксперта, заявление Лукашенко – сигнал для Киева для скорейшего назначения украинского посла в Беларуси, которого там нет уже больше года. А это очень плохо для развития двусторонних отношений.

Напомним, во время пресс-конференции 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал действия главы ФСБ России, который, как считает он, "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение между Беларусью и РФ по границе.