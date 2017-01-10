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"Путин заинтересован в погружении Украины в хаос": российский оппозиционер представил доклад об агресии Кремля (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/78_main.1483997801.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/78_tn.1483997801.jpg Мнения По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире

"Путин заинтересован в погружении Украины в хаос": российский оппозиционер представил доклад об агресии Кремля (видео)

Сегодня, 06:22

По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире


Российский оппозиционер, зампредседателя партии ПАРНАС Илья Яшин презентовал доклад "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины. Об этом Яшин написал на своей странице в Facebook, – передает УНИАН.

По его словам, многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась. "На самом деле война продолжается — причем не только на территориях, подконтрольных сепаратистам, но и в самом Киеве. Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы "гибридной агрессии" — пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков", – подчеркнул оппозиционер РФ.

Также Яшин обратил внимание на то, что ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича. "Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо — чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков", – рассказал он.

По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире. Полный текст доклада можно прочитать здесь.
Путин, доклад, яшин, оппозиционер, ПАРНАС

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