Рабинович: Большевики сломали России позвоночник, а путинизм проломил череп

Сегодня, 07:21

Российский финансист отметил, что заплатят за это жители России

Слава Рабинович. Фото: facebook.com/slava.rabinovich.9
Слава Рабинович. Фото: facebook.com/slava.rabinovich.9

При президенте Владимире Путине Россия проиграла глобальную конкуренцию между странами и из задворок цивилизации может попасть на задворки истории. Такое мнение высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович в Facebook.

"В современном мире конкуренция между странами происходит, по большому счету, только за два ресурса: за человеческий капитал (мозги) и за инвестиционный капитал. Путинская Россия эту конкуренцию уже безнадежно проиграла, и боюсь, навсегда. XXI век уже вымел путинскую Россию на задворки цивилизации; остается попасть на задворки истории, но это, к сожалению, не проблема", – написал он.

Блогер отметил, что заплатят за это жители России. "Заплатит за все это, понятное дело, т.н. "народ", а именно – народонаселение, которое испытает все прелести венесуэлизации и мугабезации страны раша-стайл. Большевики сломали России позвоночник; Путин и путинизм проломили череп; XXI век произвел контрольный выстрел", – подчеркнул Рабинович.
россия, Путин, череп, финансист, большевики, блогер, Рабинович

Вы сейчас просматриваете новость "Рабинович: Большевики сломали России позвоночник, а путинизм проломил череп". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: partycentre.com.ua

Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?"

4 Января, 13:21

Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать 

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Слава Рабинович: В гибели пассажиров Ту-154 виноват Путин

27 Декабря 2016, 14:33

Все эти люди не должны были лететь в Сирию, чтобы петь и плясать на останках погибших сирийцев, считает блогер

Мир

Слава Рабинович. Фото: Facebook

Слава Рабинович о крушении Ту-154: Путину не выгодны теракты

27 Декабря 2016, 14:16

Блогер считает, что авиакатастрофа самолета связана с войной в Сирии, и теперь у Кремля появилось на одну проблему больше

Мнения

Владимир Путин. Фото: AFP

Рабинович о пресс-конференции Путина: В России разлагается все, особенно журналистика

24 Декабря 2016, 07:30

По словам российского блогера, Путин три часа "бормотал бессмысленную смесь

Украина

8-го декабря Вадим Рабинович встретился с лидером президентских рейтингов во Франции Марин Ле Пен. Политики обсудили механизмы борьбы с коррупцией в Украине с привлечением Европейских партнеров

Как украинский Трамп встречался с французским Трампом, или О чем говорили Вадим Рабинович и Марин Ле Пен

16 Декабря 2016, 08:00

Политика

Вадим Рабинович. Фото: evreiskiy.kiev.ua

Рабинович: Необходимо ввести статью за натравливание украинцев друг на друга

22 Ноября 2016, 16:04

Политик считает, нужно сесть за стол переговоров и выработать общую позицию

Мнения

Слава Рабинович. Фото: apostrophe.com.ua

Рабинович: Не было необходимости продавать Путину веревку, чтобы он повесился - веревку он нашел сам

13 Октября 2016, 07:20

По мнению российского финансиста, президент РФ до конца прошел путь политического изгоя на Западе и больше не годится для защиты интересов российской элиты

Мнения

Слава Рабинович.Фото: Slava Rabinovich / Facebook

Рабинович: Из-за "выборов" в Крыму Россию исключат из ПАСЕ

21 Сентября 2016, 07:42

Российский финансист считает, что санкционные списки против РФ расширят

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования