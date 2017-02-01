Рабинович: Большевики сломали России позвоночник, а путинизм проломил череп

При президенте Владимире Путине Россия проиграла глобальную конкуренцию между странами и из задворок цивилизации может попасть на задворки истории. Такое мнение высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович в Facebook.



"В современном мире конкуренция между странами происходит, по большому счету, только за два ресурса: за человеческий капитал (мозги) и за инвестиционный капитал. Путинская Россия эту конкуренцию уже безнадежно проиграла, и боюсь, навсегда. XXI век уже вымел путинскую Россию на задворки цивилизации; остается попасть на задворки истории, но это, к сожалению, не проблема", – написал он.



Блогер отметил, что заплатят за это жители России. "Заплатит за все это, понятное дело, т.н. "народ", а именно – народонаселение, которое испытает все прелести венесуэлизации и мугабезации страны раша-стайл. Большевики сломали России позвоночник; Путин и путинизм проломили череп; XXI век произвел контрольный выстрел", – подчеркнул Рабинович.