Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине: 60 тысяч грн получает один человек

Министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" рассказал о максимальном размере пенсии в Украине на сегодняшний день, а также привел статистику по пенсионерам и получаемым ими пенсиям. Максимальная пенсия, по словам министра, сегодня у одного человека, составляет она почти 60 тысяч гривен.

"В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии, 10 740 грн. И 99,9 (вероятно, имеется в виду процентов, – ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн, это с 12 млн. пенсионеров. И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. – до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине – 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже. Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. грн – это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", – сказал Рева.

Также он отметил необходимость построения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

Как сообщалось, Рева заявил что пенсионная система Украины сегодня стоит перед катастрофой.