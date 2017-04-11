России запретили представлять крымские вина на выставке в Италии

Вчера, 23:35

МИД Украины направило ноту итальянской стороне из-за экспорта товаров из Крыма

Итальянские организаторы выставки вина требуют от России убрать товары из Крыма. Фото: mfa.gov.ua
Итальянские организаторы выставки вина требуют от России убрать товары из Крыма. Фото: mfa.gov.ua

Итальянские организаторы выставки Vanitaly, которая проходит в Вероне, требуют от российской стороны не выставлять вино из Автономной Республики Крым. Об этом в своем Twitter написала спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Согласно решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование русской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017", – написала Беца.

Она также отметила, что МИД Украины отправило ноту итальянской стороне с целью прекратить экспозицию крымского вина.

Ранее управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором "продвигают краденые вина с оккупированной территории". После чего он обратился в финансовую полицию города с целью прекратить выставлять вино из Крыма на стенде России.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.
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