Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует от Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса – эксперт

В ходе переговоров в "нормандском формате" Россия согласилась обсуждать замену руководства террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", но при этом выдвинула требования по пенсионному обеспечению Киевом жителей оккупированных территорий, прекращению торговой блокады и официальной отмене АТО, об этом пишет Сергей Рахманин в статье для "Зеркала недели".

По его информации, российские дипломаты демонстрируют формальную склонность к уступкам. "В контактах с западными дипломатами они озвучивают, например, готовность обсуждать замену Захарченко и Плотницкого другими, компромиссными и даже согласованными с партнерами по "нормандскому формату" фигурами. Но готовность эта, с точки зрения информантов, связана не с чуткостью к пожеланиям Берлина и тем более Киева. Есть и более прагматичные мотивы: "вожди" несколько зарвались, изрядно проворовались. Это, кстати, одна из причин, по которым финансирование "республик" урезается. Однако гипотетическое смещение одиозных "глав" ОРДО и ОРЛО Москва подает как демонстрацию своей компромиссности", – отмечает он.

Помимо этого, Россия, как пишет автор, согласилась обсуждать возможность вооружения миссии ОБСЕ и ее право исполнять свои функции не только во время, но и после гипотетических выборов в ОРДЛО. При этом он подчеркивает, что предлагаемые Москвой численность и мандат миссии Украину категорически не устраивают.

Рахманин информирует, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ, продемонстрировав свою "уступчивость". "Официально не признавая присутствия кадровых военных в Донбассе, Россия продемонстрировала "гибкий" ответ на требования убрать оттуда свои регулярные подразделения. По сведениям наших источников, значительная часть российских военных в последнее время была выведена из ОРДЛО – как очередная демонстрация уступчивости Кремля. Но внушительная (и постоянно увеличиваемая) группировка по-прежнему сосредоточена у границ Украины и в любой момент может быть переброшена в Донбасс", – говорится в статье.

При этом переговорные позиции россиян, по словам Рахманина, также изменились. "Едва ли не главными требованиями стали обязательное пенсионное обеспечение Киевом жителей ОРДЛО, полная безоговорочная отмена любых форм торговой блокады и официальная отмена АТО", – отмечает автор.

"Россия по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе: предложения не то что о контроле границы Киевом, но хотя бы о постоянном мониторинге ее миссией ОБСЕ Москвой блокируются. А без этого любые разговоры о выборах, "особом статусе", деоккупации, реинтеграции et cetera лишены всякого смысла. Бессмысленны они и без полного прекращения огня и полного отвода вооружений – отправной точки Минских соглашений", – заключает он.