Россия может продолжить вмешиваться в дела соседних государств – Турчинов

Вчера, 20:32

Секретарь СНБО не исключил и новых попыток военного вмешательства со стороны РФ

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com
Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Российская Федерация может предпринять новые попытки вмешаться во внутренние дела Украины, Беларуси, а также стран Северного Кавказа и Центральной Азии. Об этом на встрече с министром обороны Эстонии Юри Луйком заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и учения России в Беларуси. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в вопросах кибербезопасности.

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"Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства жестко реагировать на любые попытки мирового сообщества отвечать силовым способом на их очередные военные авантюры", – заявил Турчинов.

Он также добавил, что не исключает новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.
Россия, Украина, Турчинов, Беларусь, СНБО

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"Сегодня"

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