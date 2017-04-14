"Российских миротворцев" в Приднестровье нужно заменить на международный полицейский контингент – Фриз

Сегодня, 22:21

Фриз призвала правительство Республики Молдова инициировать рассмотрение ОБСЕ вопроса о выведении российских войск и замены их международными миротворцами под эгидой ОБСЕ или Совета безопасности ООН

Народный депутат призвала заменить группировку российских войск международным полицейским контингентом. Фото: Facebook
Народный депутат призвала заменить группировку российских войск международным полицейским контингентом. Фото: Facebook

Украина, являясь посредником в переговорном процессе по урегулированию приднестровского вопроса, должна поддержать требование Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии по вводу в зону безопасности международных наблюдателей для мониторинга ситуации, заявляет председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Развитие ситуации в ПМР (Приднестровской Молдавской Республике – ИФ), признаки аннексии со стороны РФ, которые заключаются в решении с использованием российской государственной символики, развертывании на территории ПМР сети российской резидентуры, центров подготовки боевиков, участвующих в войне на Донбассе, свидетельствуют не только о неэффективности так называемой миротворческой миссии РФ в этом непризнанном территориальном объединении, но и об использовании этой территории под видом миротворческих усилий для подрывной работы против Украины и демократического правительства Молдовы", – написала И.Фриз на своей странице в Фейсбук.

Народный депутат призвала заменить группировку российских войск международным полицейским контингентом. "В этом году исполняется 25 лет с момента прекращения боевых действий в Приднестровье, и это вполне достаточный срок для того, чтобы быть признаком завершения рисков вооруженного противостояния и, соответственно, основанием для завершения миссии так называемых российских миротворцев в регионе", – отметила Фриз.

Фриз призвала правительство Республики Молдова инициировать рассмотрение ОБСЕ вопроса о выведении российских войск и замены их международными миротворцами под эгидой ОБСЕ или Совета безопасности ООН.
Приднестровье, ОБСЕ, ООН, Молдова, народный депутат, фриз

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Источник:

Интерфакс-Запад

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