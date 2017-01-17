Российский политолог сделал печальный прогноз для Трампа

Пионтковский считает, что новый президент США вскоре может быть смещен с должности

Избранный президент США Дональд Трамп недолго задержится в Белом доме, ему не простят сдачу национальных интересов Соединенных Штатов Кремлю. Такое мнение высказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

"Думаю, в таком откровенном проявлении себя как российского агента, надолго он в Белом доме не задержится", – сказал политолог.

При этом он не уточнил, будет ли это импичмент или другие существующие в США процедуры.

"Я не знаю, как они это сделают, но мне кажется, что такую откровенную продажу интересов Америки и Запада Путину американский Конгресс не простит", – отметил Пионтковский.

Напомним, ранее Андрей Пионтковский рассказал, как Трамп намерен выполнить "основное бешеное желание Кремля" – снять санкции, а также предупредил Украину о "российской" угрозе от нового президента США.