Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Мнения
Савченко своими руками создает вокруг себя "ауру недоверия" – Фесенко http://www.segodnya.ua/img/article/7870/48_main.1484082293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/48_tn.1484082293.jpg Мнения По словам политолога, чейчас много политиков относятся к Савченко с огромным недоверием

Савченко своими руками создает вокруг себя "ауру недоверия" – Фесенко

Сегодня, 23:36

По словам политолога, чейчас много политиков относятся к Савченко с огромным недоверием

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС
Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Внефракционному депутату Украины Надежде Савченко необходимо координировать свои действия с гуманитарной группой на Минских переговорах и с о Службой безопасности Украины. Соответственно тогда будет какой-то смысл от ее действий. Данную точку зрения высказал украинский политолог Владимир Фесенко в комментариях для телеканала NewsOne.

По его словам, из-за встречи Савченко с Захарченко и Плотницким возникла проблема банального доверия и недоверия. "Сейчас много политиков относятся к Савченко с огромным недоверием. Непонятно в какую игру она играет. Много подозрений относительно ее сотрудничества с сепаратистами. Во всяком случае, много того, о чем она заявляет и делает выглядит, как сотрудничество с противоположной стороной, а это создает проблему недоверия", – обосновал свою точку зрения Фесенко.

Помимо этого, политолог также считает, что проблема недоверия — это проблема самой Савченко. "Такая анархия действий Савченко только создает проблемы, а нерешает их". "Необходимо думать, как ты себя ведешь, что ты делаешь... Но только всех обвинять и создавать собственные действия с нескоординированными ведомствами, в данном случае и порождает проблему", – пояснил он.

Как сообщалось, что Савченко раскрыла списки пленных украинцев и тех, кого хотят "Л/ДНР".
захарченко, савченко, политолог, фесенко, Владимир Фесенко

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко своими руками создает вокруг себя "ауру недоверия" – Фесенко". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать

Сегодня, 17:57

Парламентарий объяснила, что в этом списке находятся люди, которых разыскивают

Политика

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Действия Савченко усложнили процесс обмена пленными – Бессмертный

Сегодня, 17:49

Он допустил, что нардеп, публикуя списки, возможно, руководствовалась добрыми намерениями

Политика

Надежда Савченко. Фото: rbc.ua

Савченко объяснила, зачем выложила списки пленных

Сегодня, 17:38

Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена

Политика

Руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко. Фото: Facebook

Один из переговорщиков раскритиковал обнародование Савченко списков пленных

Сегодня, 17:09

Обнародование данных может вызвать возмущение о родственников пленников, так как они могут не найти в списках своих родных

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Политолог рассказал, откуда у Савченко могли появиться списки пленных

Сегодня, 15:20

Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, для нее это возможность реализовать себя, считает эксперт

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко предложила заменить украинских переговорщиков в Минске

Сегодня, 14:21

Политик считает, что на место нынешних представителей Украины в минских переговорах должны прийти более профессиональные люди

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.