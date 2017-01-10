Савченко своими руками создает вокруг себя "ауру недоверия" – Фесенко

Внефракционному депутату Украины Надежде Савченко необходимо координировать свои действия с гуманитарной группой на Минских переговорах и с о Службой безопасности Украины. Соответственно тогда будет какой-то смысл от ее действий. Данную точку зрения высказал украинский политолог Владимир Фесенко в комментариях для телеканала NewsOne.



По его словам, из-за встречи Савченко с Захарченко и Плотницким возникла проблема банального доверия и недоверия. "Сейчас много политиков относятся к Савченко с огромным недоверием. Непонятно в какую игру она играет. Много подозрений относительно ее сотрудничества с сепаратистами. Во всяком случае, много того, о чем она заявляет и делает выглядит, как сотрудничество с противоположной стороной, а это создает проблему недоверия", – обосновал свою точку зрения Фесенко.



Помимо этого, политолог также считает, что проблема недоверия — это проблема самой Савченко. "Такая анархия действий Савченко только создает проблемы, а нерешает их". "Необходимо думать, как ты себя ведешь, что ты делаешь... Но только всех обвинять и создавать собственные действия с нескоординированными ведомствами, в данном случае и порождает проблему", – пояснил он.

Как сообщалось, что Савченко раскрыла списки пленных украинцев и тех, кого хотят "Л/ДНР".



