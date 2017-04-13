Семьям передали письма от заложников, которых боевики удерживают в Макеевской колонии

Вчера, 23:17

Родственникам рассказали всю последнюю информацию о ходе переговоров и все усилия по освобождению из плена

Минские переговоры. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Минские переговоры. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что письма заложников, содержащихся в Макеевской колонии, передали их семьям.

"По возвращении из Минска встретились с семьями заложников, передали им письма от ребят, рассказали всю последнюю информацию о ходе переговоров и все наши усилия по освобождению. Это тяжелое, но честное общение, мы на постоянном контакте с родственниками, которые знают обо всех деталях переговоров", – написала Геращенко.

Ранее Геращенко заявила о прогрессе в вопросах допуска Красного креста в тюрьмы боевиков.
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