Сергей Тарута: "Пенсии должны платить всем"

Исполняется три года с тех пор, как с Донбасса люди начали массово выезжать в мирные области. Переехав, многие столкнулись с валом проблем, которые большинству не удалось решить до сих пор. Есть ряд вариантов их решения. О том, что делать и как помочь переселенцам, рассказал нардеп и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

— Сергей Алексеевич, число переселенцев приближается к двум миллионам человек. Какие есть варианты решения их проблем?

— У переселенцев есть четыре проблемы: сложности с пенсиями и соцвыплатами, жилье, отсутствие избирательного права и трудности на КПП. Я сразу предлагал создать временную спецкомиссию по стабилизации ситуации, но вопрос не решили. Слава Богу, что позже появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, но этого недостаточно. Я инициировал создание парламентской площадки "Майбутнє Донбасу". Она переросла в межфракционное объединение, в рамках его ведутся переговоры с фракциями и иностранными партнерами для решения проблем.

Первая проблема — получение гражданами пенсий и соцвыплат. Пока я был губернатором, средства выплачивались — Ощадбанк с риском для жизни привозил деньги. Когда ушел — выплаты прекратились. Тогда я предложил вариант, чтобы человек выезжал на неоккупированную территорию и получал выплаты, вне зависимости от того, зарегистрирован он или нет здесь. Он имеет право на пенсию, которую заработал. Есть два варианта: первый — человек выезжает на неоккупированную территорию и получает деньги. При желании можно организовать мобильные пункты выдачи денег прямо на блокпостах. Второй: если он выехать не может, то накапливает деньги на счету.

— Вопрос жилья по-прежнему злободневный для большинства переселенцев. Какие шансы есть у этих людей?

— Я инициировал проект закона, который не выносили на голосование, когда в зале Верховной Рады были необходимые 226 депутатов. Его суть такова: разрешить местным властям при наличии жилья предоставлять его для временного проживания переселенцам. Так можно помочь минимум 20% переселенцам. Если разработать прозрачную спецпрограмму помощи тем, чье жилье повреждено, и обратиться к западным партнерам, думаю, что нам помогли бы. Кроме того, у нас много недостроев по всей стране, их можно отремонтировать. Когда же ничего не решается, люди вынуждены возвращаться назад, на оккупированные территории. Это трагедия.

— Какие есть инициативы, касающиеся избирательного права?

— Было четыре законопроекта, в том числе и мой, которые давали бы право голосовать. Но политсилы начали манипулировать, побоялись, что люди проголосуют за оппозицию, и лишили их права голоса. Сейчас в парламент внесен единый законопроект, согласованный между всеми инициаторами. У документа есть шансы, будем инициировать, чтобы осенью его приняли.

— Как предлагаете улучшать ситуацию на КПП?

— Ограничения там, конечно, связаны с обеспечением безопасности, но они и провоцируют людей на коррупцию. Мы предлагаем сделать единый стандарт КПП. Я инициировал создание госагентства, на балансе которого находились бы все КПП. Появится структура, ответственная за порядок на них. Есть одобрение со стороны правительства, до конца года оно может быть создано. Кроме того, для увеличения пропускной способности нужно было усовершенствовать пропускную программу. Из своих личных денег я выделил 100 тысяч гривен на эти нужды, пропускная способность увеличилась, люди меньше стоят в очередях.

— Каковы прогнозы ситуации на Донбассе в целом?

— Идет замораживание конфликта, что на пользу боевикам и России. Что нужно сделать? Я предложил Венский формат. Почему Вена? К "Минску" американцы не присоединятся, а в Вене — штаб-квартира ОБСЕ, главной организации, участвующей в наблюдательной миссии. Без США этот конфликт будет очень сложно решить, ведь эта война — геополитическое противостояние между Россией и Западом. Пока они не договорятся, на территории нашей земли будут военные действия. Также предлагаю убедить Россию ввести временную международную администрацию, которая бы заменила лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР", а на госграницу ввести миротворцев, чтобы исключить переброску вооружения для боевиков. Если не будет "подпитки", силовая фаза ослабеет.