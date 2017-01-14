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Трамп – главная угроза для прав человека, – правозащитники http://www.segodnya.ua/img/article/7882/97_main.1484427347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/97_tn.1484427347.jpg Мнения Правозащитники предупредили об опасности усиления популистских режимов и риторики в США и Европе

Трамп – главная угроза для прав человека, – правозащитники

Сегодня, 23:01

Правозащитники предупредили об опасности усиления популистских режимов и риторики в США и Европе

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

В Human Rights Watch заявили, что предвыборная кампания Трампа стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". Правозащитники предупредили об опасности усиления популистских режимов и риторики в США и Европе.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека, подчеркнув, что предвыборная кампания миллиардера стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад HRW, предлагающий оценку произошедших в мире событий за 2016 год.

"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой. – Ред.) войны", – отмечается в документе, обнародованном в четверг, 12 января.

По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.

"Наиболее вероятная дорога к тирании в Европе" При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму.

Популисты оперируют подобными понятиями, провозглашая их залогами борьбы с безработицей, терактами и изменениями в культурологической парадигме, однако в действительности эти утверждения "открывают наиболее вероятную дорогу к тирании", резюмировал Кеннет Рот.
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