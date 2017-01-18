Трамп не мог придумать сюжет с ядерным разоружением – это подсказка Кремля, – Пионтковкий

Предложение избранного президента США Дональда Трампа снять санкции с России в обмен на ее частичный отказ от ядерных вооружений было сделано им по инициативе Кремля. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в колонке на сайте "Каспаров.Ru".



"Трамп сам по себе просто не мог придумать сюжет с ядерным разоружением. Он, мягко говоря, не отягощен познаниями в этой сфере, и потому своими заявлениями бросается из одной крайности в другую. Совсем недавно он задавался вопросом: если у нас (у американцев) есть ядерное оружие, то почему мы не применим его против ИГИЛ? Неделю назад он обещал резко увеличить американский ядерный арсенал", – напомнил он.



По мнению политолога, ни о каком глобальном разоружении РФ речи быть не может. "Фенечка ядерного разоружения могла быть подсказана ему только Кремлем. Это старый трюк, регулярно используемый московской пропагандой. В отличие от нее, российские и американские военные руководствуются доктриной взаимного гарантированного уничтожения, исключающей полномасштабную войну. Отказываться от нее они не собираются — и правильно делают. Поэтому глубокие сокращения ядерного оружия в настоящее время невозможны, и все заявления о разоружении — это ритуально-декоративный дипломатический танец с обеих сторон. 100 боеголовок туда, 100 боеголовок сюда", – подчеркнул он.



По мнению Пионтковского, "липовый договор" о ядерном разоружении нужен президенту России Владимиру Путину, поскольку поможет объявить перезагрузку после агрессии против Украины, а до этого подобный договор заключал президент РФ Дмитрий Медведев с Бараком Обамой, чтобы убрать с повестки российскую агрессию против Грузии.



"Трамп послушно озвучил эту путинскую хотелку... Идея "Трампутина" с ядерным разоружением действительно недурна — под нее можно протащить очень многое из путинского wish list. Дело в том, что со времен холодной войны само словосочетание "ядерное разоружение" производит на западную публику совершенно магическое впечатление", – подчеркнул он.



При этом политолог добавил, что "Трампутин" раскрыл карты, и теперь сенаторов, конгрессменов, а также членов нового кабинета могут "начать терзать совсем уже не смутные сомнения".



"Почему Трамп это сделал, я не знаю. Может быть, от чистой всепоглощающей любви к Путину. А возможно, из-за 19% акций "Роснефти", ожидающих его в сингапурском офшоре. Но похоже, что его интервью европейским СМИ намного убедительнее, чем даже сливы компромата, подтверждает, от кого он находится в жесточайшей зависимости и кем он столь эффектно управляется", – подытожил Пионтковский.



Ранее, в интервью The Times Дональд Трамп заявил, что намерен добиться от России сокращения ядерного арсенала в обмен на снятие западных санкций. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не рассматривает возможности сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций.