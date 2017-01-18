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Трамп не мог придумать сюжет с ядерным разоружением – это подсказка Кремля, – Пионтковкий http://www.segodnya.ua/img/article/7892/37_main.1484707912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/37_tn.1484707912.jpg Мнения Российский политолог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп озвучил "путинскую хотелку"

Трамп не мог придумать сюжет с ядерным разоружением – это подсказка Кремля, – Пионтковкий

Сегодня, 07:16

Российский политолог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп озвучил "путинскую хотелку"

Андрей Пионтковский. Фото из открытых источников
Андрей Пионтковский. Фото из открытых источников

Предложение избранного президента США Дональда Трампа снять санкции с России в обмен на ее частичный отказ от ядерных вооружений было сделано им по инициативе Кремля. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в колонке на сайте "Каспаров.Ru".

"Трамп сам по себе просто не мог придумать сюжет с ядерным разоружением. Он, мягко говоря, не отягощен познаниями в этой сфере, и потому своими заявлениями бросается из одной крайности в другую. Совсем недавно он задавался вопросом: если у нас (у американцев) есть ядерное оружие, то почему мы не применим его против ИГИЛ? Неделю назад он обещал резко увеличить американский ядерный арсенал", – напомнил он.

По мнению политолога, ни о каком глобальном разоружении РФ речи быть не может. "Фенечка ядерного разоружения могла быть подсказана ему только Кремлем. Это старый трюк, регулярно используемый московской пропагандой. В отличие от нее, российские и американские военные руководствуются доктриной взаимного гарантированного уничтожения, исключающей полномасштабную войну. Отказываться от нее они не собираются — и правильно делают. Поэтому глубокие сокращения ядерного оружия в настоящее время невозможны, и все заявления о разоружении — это ритуально-декоративный дипломатический танец с обеих сторон. 100 боеголовок туда, 100 боеголовок сюда", – подчеркнул он.

По мнению Пионтковского, "липовый договор" о ядерном разоружении нужен президенту России Владимиру Путину, поскольку поможет объявить перезагрузку после агрессии против Украины, а до этого подобный договор заключал президент РФ Дмитрий Медведев с Бараком Обамой, чтобы убрать с повестки российскую агрессию против Грузии.

"Трамп послушно озвучил эту путинскую хотелку... Идея "Трампутина" с ядерным разоружением действительно недурна — под нее можно протащить очень многое из путинского wish list. Дело в том, что со времен холодной войны само словосочетание "ядерное разоружение" производит на западную публику совершенно магическое впечатление", – подчеркнул он.

При этом политолог добавил, что "Трампутин" раскрыл карты, и теперь сенаторов, конгрессменов, а также членов нового кабинета могут "начать терзать совсем уже не смутные сомнения".

"Почему Трамп это сделал, я не знаю. Может быть, от чистой всепоглощающей любви к Путину. А возможно, из-за 19% акций "Роснефти", ожидающих его в сингапурском офшоре. Но похоже, что его интервью европейским СМИ намного убедительнее, чем даже сливы компромата, подтверждает, от кого он находится в жесточайшей зависимости и кем он столь эффектно управляется", – подытожил Пионтковский.

Ранее, в интервью The Times Дональд Трамп заявил, что намерен добиться от России сокращения ядерного арсенала в обмен на снятие западных санкций. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не рассматривает возможности сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций.
трамп, ядерное оружие, Пионтковский

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