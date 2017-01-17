Трамп окончательно дал понять, на чьей он стороне – журналист

Новоизбранный президент США Дональд Трамп окончательно дал понять всему миру, на чьей он стороне – с Россией или против нее. Такое мнение выразил журналист, главный редактор Newsader Александр Кушнарь.

Он, в частности, напомнил, что недавно Трамп опубликовал в Twitter критическое сообщение в адрес уходящей администрации Белого дома за неспособность удержать Россию от агрессивных действий на международной арене.

"Это заявление Трампа доказывает, что он не питает иллюзий по поводу того, как именно следует оценивать военные преступления путинской администрации по всему миру, а его утверждение в интервью Times о том, что Россия развязала "ужасную гуманитарную катастрофу" в Сирии, окончательно ставит крест на новом главе Белого дома как на "пророссийском" президенте", – написал журналист на своей странице в Facebook.

"Вопрос в том, как именно он попытается распорядиться этим знанием о сущности кремлевского режима — как ресурсом для беспринципной сделки или в качестве стимула для того, чтобы продолжить толкать бесчеловечную машину Кремля в историческую могилу, где ей и место со времен развала СССР?" – добавил Кушнарь.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.