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Трамп преподнесет Украину Путину на блюде – Times http://www.segodnya.ua/img/article/7864/69_main.1483948204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/69_tn.1483948204.jpg Мнения Вашингтон и Москва готовят большую сделку с токсичными последствиями, пишет издание

Трамп преподнесет Украину Путину на блюде – Times

Сегодня, 09:49

Вашингтон и Москва готовят большую сделку с токсичными последствиями, пишет издание

Путин и Трамп готовят большую сделку по Украине. Фото: из открытых источников
Путин и Трамп готовят большую сделку по Украине. Фото: из открытых источников

Журнал Times выше со статьей под заголовком "Наивная большая сделка" об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, передает Корреспондент.

"Уже скоро единственный авианосец Москвы "Адмирал Кузнецов" поплывет в клубах дыма через пролив Ла-Манш, выполнив свою задачу обеспечения платформы для бомбардировок Сирии", – пишет издание.

В выводе авианесущего крейсера с этого театра боевых действий Times усматривает "сигнал Кремля Белому дому: Владимир Путин готов заключить сделку с Соединенными Штатами".

Эта сделка может пойти гораздо дальше сохранения у власти в Сирии Башара Асада, отмечает издание.

"Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем", – указывает Times.

Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.

Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета.

"Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся", – предостерегает Times, уточняя, что и санкции снимут.

При этом мира в Европу эти уступки не принесут, считает Times.

"Будет верхом идеализма считать, что господин Путин когда-нибудь станет честным гарантом стабильности Украины", – подчеркивает издание.

Трамп предлагает Путину избавиться от статуса изгоя, но при этом не уточняет, чего он хочет взамен.

Как пишет сам Трамп в своем бестселлере "Искусство сделки", это слабая позиция, отмечает Times.

Как сообщалось, Трамп выдвинул Дэниэла Коутса на пост директора Национальной разведки США. Коутс неоднократно делал антироссийские заявления и включен в санкционный список МИД РФ.
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