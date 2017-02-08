Трамп стал на сторону Путина в вопросе Украины – New York Times

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что Москва действительно поддерживает пророссийских боевиков на востоке Украины. Об этом на страницах New York Times пишет Джули Хишфилд Дэвис, напоминая, слова Трампа, что якобы "никто не может сказать точно", с кем воюет украинская армия, передает Корреспондент.

По мнению журналистки, тем самым Трамп фактически становится на сторону президента России Владимира Путина, который уже долгое время отрицает причастность своей страны к конфликту в соседней стране.

"Они (боевики на Донбассе – ред.) – лояльные силы. Мы не знаем, кто управляет ими, они неуправляемые. Кажется, что именно так и есть. Мы выясним. Я удивлюсь, но мы увидим", – сказал Трамп в эфире Fox News.

Журналист пишет, что эти последние комментарии президента США указывают на то, что его желание улучшить отношения с Россией влияет на его отношение к российскому вторжению в Украину, отбиваться от которого украинских солдат учат, в частности, и американские военные.

Напомним, ранее во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко Трамп сказал, что желает работать с Киевом и Москвой для разрешения конфликта. Но при этом он отметил, что хочет "восстановить мир вдоль границы", в то время как насилие сейчас происходит на украинской территории.

Белый дом по итогам телефонной беседы сообщал, что Трамп намерен работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы.