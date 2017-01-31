Чего добивается Путин? – Тука прокомментировал обострение боев под Авдеевкой

По словам чиновника, Кремль пытается заставить Украину начать прямые переговоры с боевиками – но этого не будет

Обострение ситуации на Донбассе связано с попыткой России силой вынудить Украину пойти на прямые переговоры с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Чего Путин добивается в Авдеевке? Какова причина варварских обстрелов? Что скажет Трамп? Как отреагирует Европа? Все эти вопросы целый день задаются на различных каналахТВ", – написал Тука.

По его словам, цель этого одна – заставить Украину начать прямые переговоры с боевиками. "Я убежден – мы не поддадимся на давление Москвы", – заявил он.

Тука отметил, что Кремль уже длительное время пытается посадить Украину за стол переговоров в Минске с донецкой персоной, которая находится в розыске. "Конечно, мы не поддаемся на давление и шантаж, и делаем абсолютно верно", – добавил он.

Ранее сообщалось, что представители России сорвали скайп-конференцию контактной группы по Авдеевке.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко дал поручение сегодня, 31 января, организовать переговоры ТКГ в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки.

С 29 января в районе данного города не утихают бои, боевики обстреливают позиции сил ВСУ дома мирных жителей из артиллерии, а в самом городе из-за обстрелов со стороны боевиков нет света и заканчивается тепло.