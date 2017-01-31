Тымчук: на Геращенко покушались ранее судимые жители Крыма и Донбасса

Сегодня, 06:44

Координатор группы "Информационное сопротивление" сообщил, что задержанные мужчины были ранее судимы за кражи, разбой и нанесение телесных повреждений

Антон Геращенко. Фото: Facebook
Антон Геращенко. Фото: Facebook

Задержанные за покушение на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко являются ранее судимыми жителями Донецкой области и оккупированного Крыма, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Относительно задержанных подозреваемых в подготовке покушения на Антона Геращенко. Один из задержанных – трижды судим (первый раз – ч. 1 ст. 185 ("Кража"), второй раз – ст. 128 ("Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение2), третий раз – ч. 3 ст. 185 ("Кража")); родом из города Крестовка Донецкой области (бывшее Кировское, в настоящее время контролируется "ДНР"), там же, на улице Ленина, – постоянное место жительства. Второй задержанный – дважды судим (первый раз – ч. 3 ст. 185 ("Кража"), второй раз – ч. 2 ст. 187 ("Разбой") и несколько статей "в довесок"); постоянное место жительства – Автономная Республика Крым, город Алушта. Оба отбывали свои крайние сроки в Керченской ИК №126 (Крым)", – написал Тымчук.

Напомним, на ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что ведомство предотвратило покушение на жизнь народного депутата. По его словам, заказчик, гражданин РФ, на данный момент находится в Белгороде.

По данному делу задержаны двое мужчин, которые являются исполнителями преступления. Грицак также сообщил, что покушение готовилось из-за общественной или государственной деятельности депутата.
покушение, геращенко, Тымчук, Информационное сопротивление

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