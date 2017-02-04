Украина может нанести России ответный удар деньгами – эксперт

Эскалация агрессии России в районе Авдеевки поставила несколько вопросов, на которые необходимо отвечать, не дожидаясь завершения конфликта на Донбассе. Конфликт на востоке Украины является не только самым интенсивным в Европе за последние 20 лет, но и беспрецедентным по воздействию на объекты инфраструктуры. Об этом заявил политический эксперт Евгений Магда, пишет Online.UA.

"Сегодня уже понятно, что аннексия Крыма и раскачивание Донбасса готовились в Кремле на протяжении продолжительного периода. Расчет прост: объектом экспансии должны были стать территории, где влияние "русского мира" было максимальным, а украинская государственная политика — неэффективной. Крым, к тому же, имеет ключевое значение в качестве военно-морской базы, и сегодня Россия превращает полуостров в непотопляемый авианосец. Донбасс же Россией рассматривался и рассматривается в ином качестве", – отмечает эксперт.

Он напомнил, что летом 2014 года Кремлем была предпринята попытка создать цепочку "народных республик", которая должна была отрезать основную часть украинской территории от черноморских и азовских морских портов. Если бы задумка удалась, то Украина лишилась бы возможности экспорта, и это оказало бы крайне негативное влияние на национальную экономику. Но защитники Мариуполя выстояли, и сегодня угроза, хотя и существует, не является настолько критичной.

"После осознания провалов своих планов захватчики вывезли в Россию оборудование ряда предприятий, не имевших аналогов в РФ и стратегически важных для нее. Грабеж геополитического масштаба, безусловно, получит оценку в Международном суде ООН, но это решение будет нескоро. Вместе с тем, на временно неконтролируемых территориях остался ряд предприятий, составляющих основу украинского промышленного и энергетического потенциала. Простая история с географией: если украинские военные до 2014 года в единичных случаях рассматривали возможность агрессии со стороны России, то стоит ли удивляться, что и теплоэлектростанции были рассчитаны на поставки донбасского угля", – говорит Магда.

Как отметил эксперт, сегодня Украина продолжает получать уголь с этих территорий, который добывают зарегистрированные официально предприятия. Они платят налоги и зарплаты шахтерам в гривне, обеспечивая какой-никакой уровень благосостояния жителей оккупированных территорий.

"Наверное, для многих это выглядит странно, для кого-то — крайне возмутительно, и на этой проблеме стоит остановиться отдельно. Значительная часть населения Украины живет в парадигме даже не Второй мировой, а Великой Отечественной войны, которая была столкновением двух тоталитарных государств. Во время той страшной войны репрессивный аппарат, цензура воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Сегодняшний конфликт России и Украины — это война нового типа, необъявленная, но от того не менее ожесточенная. Кремль ставит перед собой понятную цель: подчинить своему влиянию Украину, а не захватить полностью ее территорию, разрушить веру украинцев в собственное государство", – заявил он.

По словам Магды, отрезав промышленно развитую часть Украины, Россия стремится ослабить ее экономически: "Должны ли быть на оккупированной территории продукты и товары широкого потребления с маркировкой "Зроблено в Україні"? Могут ли получать продолжающие работать в ОРДЛО шахтеры, металлурги, другие трудящиеся зарплату в гривнах? Ответ выглядит очевидным, как минимум, исходя из соображений гуманности. Если говорить совсем просто, то раз в государстве отсутствует программа информирования жителей неподконтрольных территорий о ситуации в Украине и мире, надо пытаться напоминать о себе украинскими товарами и украинскими деньгами, как бы цинично это ни звучало".

Есть еще один важный нюанс, как отметил эксперт, — опыт конфликтов на постсоветском пространстве плохо подходит для донбасского кейса. Промышленный потенциал Приднестровья намного слабее, но тамошние предприятия были вынуждены искать возможности для внешнеэкономической деятельности через Кишинев. Но у так называемой "ДНР" нет вообще никакой границы с Россией, если не учитывать 400-километровый участок, который сегодня не контролируется украинскими пограничниками на Донбассе. При этом Магда подчеркнул, что говорить о промышленном потенциале Нагорного Карабаха, Южной Осетии или Абхазии несколько наивно: "Россия нанесла расчетливый удар по Донбассу, и противостоять ей нужно асимметрично".

Кроме того он напомнил, что в Верховной Раде говорят о необходимости принять закон о статусе оккупированных территорий, чтобы де-юре зафиксировать то, что существует де-факто.

"Но при этом не стоит забывать о нескольких миллионах живущих в ОРДЛО граждан Украины и о том, что гибридная война идет, прежде всего, за умы, а уже потом — за территории. Поэтому до принятия закона куда эффективнее будет не устраивать пиар-акции с "блокадой" поставок, больше напоминающие перекличку с "мусорной блокадой" Львова, а формулировать и прагматично реализовывать интересы Украины. Сегодня она нуждается в высококалорийном угле Донбасса, и необходимо приложить необходимые усилия для его бесперебойных поставок", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее десятки активистов начали блокировать поставки угля с оккупированных районов Донбасса на контролируемую территорию Украины.

При этом отметим, что такая блокада угля неизбежно приведет к веерным отключениям и недополучению средств в бюджет, в результате чего проиграет каждый украинец. Кроме того, блокада незаконна и наносит удар по инвестклимату Украины, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.