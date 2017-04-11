Украина ожидает, что Россия заменит Самойлову для участия в "Евровидении"

Вчера, 23:13

В Международном выставочном центре уже через 9 дней начнут технические прогоны постановок Евровидения

Юлия Самойлова. Фото: Ruposters
Юлия Самойлова. Фото: Ruposters

Украина все еще ожидает, что Россия таки выберет для "Евровидения" участника, который не нарушал украинских законов. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время экскурсии на арену песенного конкурса.

"У России еще есть время заменить Юлию Самойлову, которая незаконно посещала Крым", – намекнул чиновник, – говорится в сюжете ТСН

Отметим, в Международном выставочном центре уже через 9 дней начнут технические прогоны постановок Евровидения.
кириленко, Крым, Евровидение, самойлова, Вячеслав Кириленко
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