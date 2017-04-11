Украина ожидает, что Россия заменит Самойлову для участия в "Евровидении"
В Международном выставочном центре уже через 9 дней начнут технические прогоны постановок Евровидения
Украина все еще ожидает, что Россия таки выберет для "Евровидения" участника, который не нарушал украинских законов. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время экскурсии на арену песенного конкурса.
"У России еще есть время заменить Юлию Самойлову, которая незаконно посещала Крым", – намекнул чиновник, – говорится в сюжете ТСН.
Отметим, в Международном выставочном центре уже через 9 дней начнут технические прогоны постановок Евровидения.
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