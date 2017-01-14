Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Мнения
Украинцев объединит только холодильник – Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7882/1_main.1484386606.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/1_tn.1484386606.jpg Мнения Парламентарий считает, что народ не спасут никакие духовные ценности или культура

Украинцев объединит только холодильник – Савченко

Сегодня, 11:36

Парламентарий считает, что народ не спасут никакие духовные ценности или культура

Надежда Савченко. Фото: ТАСС
Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Духовные ценности или культура на сегодняшний день не смогут объединить украинцев. Такое мнение в эфире NewsOne выразила народный депутат Надежда Савченко.

По ее словам, в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага.

Она подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли и начинается непереваривание друг друга, нужно выбирать то, что нужно всем.

"К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек", – сказала Савченко.

Напомним, ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что "сшить" Украину можно только тогда, когда будет единый язык, единая культура и единое понимание исторического развития.
культура, украинцы, состояние, савченко, холодильник, единство

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцев объединит только холодильник – Савченко". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Юрий Тандит. Фото: "Хвиля"

Тандит о списках Савченко: Она нарушила ряд норм законодательства

12 Января, 14:26

В СБУ в ближайшее время намерены дать правовую оценку действиям нардепа

Политика

Савченко в Чехии с евродепутатом Павелом Свободой. Фото: Facebook

Савченко в Чехии встретилась с евродепутатом и активистами

12 Января, 13:33

Нардеп отметила, что чехи хорошо осведомлены о "внутренних врагах" и коррупции в Украине

Украина

Надежда Савченко. Кадр: youtube

Прокуратура проверит последний бой Савченко перед попаданием в плен

12 Января, 12:25

Досудебное расследование начато по факту халатного отношения бойцов к службе, что привело к тяжким последствиям во время боя

Политика

Савченкосчитает, что общество должно знать правду об украинских пленных. Фото: AFP

Савченко пояснила, почему важно обнародовать фамилии украинских пленных

11 Января, 16:42

Нардеп отметила, что от нее еще ни разу не потребовали родственники пленников убрать их ребенка из опубликованного списка

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик

11 Января, 16:18

Кремль в переговорах по пленным пытается провести по спискам сепаратистов россиян, чтобы не выдавать своего присутствия на Донбассе, считает нардеп

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

У Лутковской заявляют, что Савченко нарушила закон, опубликовав списки пленных

11 Января, 15:28

Против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру, отмечает представитель омбудсмена

Политика

Георгий Тука.Фото: 24tv.ua

Тука раскритиковал Савченко за обнародование списков пленных

11 Января, 14:57

Переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп, считает чиновник

Политика

Иван Винник. Фото: solydarnist.org

На Савченко могут быть наложены санкции – Винник

11 Января, 13:49

Комитет по нацбезопасности обработает ответ СБУ о встрече Надежды с главарями боевиков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.