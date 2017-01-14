Украинцев объединит только холодильник – Савченко
Парламентарий считает, что народ не спасут никакие духовные ценности или культура
Духовные ценности или культура на сегодняшний день не смогут объединить украинцев. Такое мнение в эфире NewsOne выразила народный депутат Надежда Савченко.
По ее словам, в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага.
Она подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли и начинается непереваривание друг друга, нужно выбирать то, что нужно всем.
"К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек", – сказала Савченко.
Напомним, ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что "сшить" Украину можно только тогда, когда будет единый язык, единая культура и единое понимание исторического развития.
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