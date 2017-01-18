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Украинский дипломат потроллил Савченко за предложение "сдать Крым" http://www.segodnya.ua/img/article/7895/8_main.1484753029.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/8_tn.1484753029.jpg Мнения Арьев сравнил нардепа со сборщиком стеклотары

Украинский дипломат потроллил Савченко за предложение "сдать Крым"

Сегодня, 17:22

Арьев сравнил нардепа со сборщиком стеклотары

Владимир Арьев. Фото: Facebook
Владимир Арьев. Фото: Facebook

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев потроллил свою коллегу Надежду Савченко за предложение "сдать Крым" в обмен на освобождение Донбасса.

"Бутылки кончились и Надя пошла сдавать Крым", – написал он в Twitter.

Напомним, ранее Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать "присоединение" Крыма к РФ.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. "Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

В Кремле заявили, в ответ, что вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.

Как известно, в марте 2014 года после введения войск в Крым РФ незаконно аннексировала полуостров, а после этого стала оказывать поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на территории Донбасса находятся российские войска и техника.
Крым, дипломат, Арьев, нардеп, савченко, бутылки, троллинг

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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