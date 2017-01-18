Украинский дипломат потроллил Савченко за предложение "сдать Крым"

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев потроллил свою коллегу Надежду Савченко за предложение "сдать Крым" в обмен на освобождение Донбасса.

"Бутылки кончились и Надя пошла сдавать Крым", – написал он в Twitter.

Бутилкі закінчились і Надя пішла здавать Крим. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 18 января 2017 г.

Напомним, ранее Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать "присоединение" Крыма к РФ.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. "Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

В Кремле заявили, в ответ, что вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.

Как известно, в марте 2014 года после введения войск в Крым РФ незаконно аннексировала полуостров, а после этого стала оказывать поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на территории Донбасса находятся российские войска и техника.