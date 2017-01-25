Вакарчук назвал 5 ключевых моментов, которые определяют будущее Украины

Сегодня, 06:46

По словам музыканта, "соседи никуда не исчезнут, и надо понимать это не только сердцем, но и умом, а значит, учиться жить рядом с ними, учитывая только свои интересы"

Святослав Вакарчук. Фото из открытых источников
Святослав Вакарчук. Фото из открытых источников

В 2016 году Святослав Вакарчук прочитал лекцию в Гарвардском университете "Главный враг Украины. Взгляд на политику и критические вопросы", в которой изложил пять ключевых моментов, определяющих рамки будущего развития Украины, а также назвал пять правил, которыми можно воспользоваться, чтобы этого достичь. Тезисы лекции были опубликованы в издании "Новое время", – сообщает 24 телеканал.

"Для начала необходимо поставить перед собой цель. На мой взгляд, главная и единственная наша задача – построить успешную страну и богатое общество. Когда у каждого есть возможность воспользоваться всем, что дает жизнь. Или, как сказал когда-то Джефферсон, реализовать свое право на достижение счастья. Во-вторых, у нас не должно быть ни врагов, ни друзей – только интересы. В-третьих, пора осознать географическое и стратегическое положение Украины. Соседи никуда не исчезнут, и надо понимать это не только сердцем, но и умом, а значит, учиться жить рядом с ними, учитывая только свои интересы. В-четвертых, важно двигаться вперед поступательно. Мы должны стремиться к своей цели шаг за шагом, а не бегать в разные стороны. В-пятых, необходимо поддерживать общение между гражданским обществом и властью, чтобы обеспечить постоянный обмен информацией снизу вверх и наоборот", – заявил Святослав Вакарчук.

Однако при составлении стратегии важно учесть проблемы Украины.

"По моему мнению, главное препятствие на пути развития Украины – это недоверие. Классический пример – местные выборы. Я слышал столько жалоб на кандидатов, мне столько раз говорили, что ничего не изменилось, ничего сделать нельзя. На все жалобы я отвечал: "Почему вы сами ничего не делаете?" И мне каждый раз повторяли: "Я не верю, что смогу. Я не верю, что другие люди поверят, что смогу". Вот в чем состоит главная проблема: украинцы не верят власти, не верят согражданам и не верят в себя. Мы всегда рассчитываем на другого. Но на самом деле все начинается с каждого из нас, особенно в воспитании детей", – отметил певец.
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