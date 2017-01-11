Ярош прокомментировал разрушение памятника полякам под Львовом

Он отметил, что "кремлевская агентура" действует не только на Украине, но и в Польше, "пытаясь рассорить" два народа

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош назвал разрушение памятника полякам во Львовской области "мерзкой провокацией российских спецслужб".

"Сейчас, в условиях войны с Московской империей, нам как никогда нужны надежные союзники. Это понимают все украинские патриоты и националисты. Именно поэтому очередная мерзкая провокация российских спецслужб по уничтожению памятника полякам, погибшим от рук гитлеровских палачей в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине, не будет иметь никакого развития", – написал Ярош на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "кремлевская агентура" действует не только на Украине, но и в Польше, "пытаясь рассорить" два народа. Подтверждением тому он назвал "недружественные по отношению к Украине акты, призывы и акции" в Польше. "Считаю Польшу стратегическим союзником Украины, а наши два государства – основой будущего Балто-Черноморского союза", – заявил Ярош, отметив, что поляки воюют на стороне карательных сил в Донбассе.

Напомним, монумент в Гуте Пеняцкой был установлен в память граждан Польши, заживо сожженных дивизией СС "Галиция" в 1944-м. На днях неизвестные вандалы сломали на памятнике крест, а таблички с перечнем имен погибших закрасили желто-синим и красно-черным.