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Ярош прокомментировал разрушение памятника полякам под Львовом http://www.segodnya.ua/img/article/7870/64_main.1484089320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/64_tn.1484089320.jpg Мнения Он отметил, что "кремлевская агентура" действует не только на Украине, но и в Польше, "пытаясь рассорить" два народа

Ярош прокомментировал разрушение памятника полякам под Львовом

Сегодня, 01:20

Он отметил, что "кремлевская агентура" действует не только на Украине, но и в Польше, "пытаясь рассорить" два народа

Дмитрий Ярош. Фото: politrada.com
Дмитрий Ярош. Фото: politrada.com

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош назвал разрушение памятника полякам во Львовской области "мерзкой провокацией российских спецслужб".

"Сейчас, в условиях войны с Московской империей, нам как никогда нужны надежные союзники. Это понимают все украинские патриоты и националисты. Именно поэтому очередная мерзкая провокация российских спецслужб по уничтожению памятника полякам, погибшим от рук гитлеровских палачей в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине, не будет иметь никакого развития", – написал Ярош на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "кремлевская агентура" действует не только на Украине, но и в Польше, "пытаясь рассорить" два народа. Подтверждением тому он назвал "недружественные по отношению к Украине акты, призывы и акции" в Польше. "Считаю Польшу стратегическим союзником Украины, а наши два государства – основой будущего Балто-Черноморского союза", – заявил Ярош, отметив, что поляки воюют на стороне карательных сил в Донбассе.

Напомним, монумент в Гуте Пеняцкой был установлен в память граждан Польши, заживо сожженных дивизией СС "Галиция" в 1944-м. На днях неизвестные вандалы сломали на памятнике крест, а таблички с перечнем имен погибших закрасили желто-синим и красно-черным.
Польша, памятник, вандалы, крест, ярош, поляки

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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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