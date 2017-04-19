Забужко объяснила необходимость запрета "гибридных" книг из России

Сегодня, 08:23

По словам писательницы, на сегодняшний день российская издательская машина "уже полностью перешла под контроль властей, считайте, превратилась в департамент ФСБ"

Оксана Забужко. Фото: WordPress
Оксана Забужко. Фото: WordPress

Писательница Оксана Забужко считает ограничение на ввоз в Украину книг, изготовленных в России, абсолютно оправданной мерой в условиях гибридной войны. О своем отношении к данному нововведению она рассказала в интервью сайту "Апостроф".

"Вы что же, действительно думаете, что в России все было-было хорошо, а зимой 2013 года Путин внезапно сошел с ума? Давайте я вам кое-что поясню о "книгах производства РФ" на простом примере. У меня в жизни был весьма знаковый момент – в 2008 году я перестала выписывать российский журнал "Иностранная литература". Журнал, с которым я выросла, который всегда был в доме, на который были подписаны мои родители еще до моего рождения. Но это в СССР он был "окно в мир" – а тут как-никак, свобода слова, доступ к оригиналам открыт – и я имела возможность наблюдать из года в год, как все нахальнее цензурируются в России, например, переводы американских и британских новинок, как в них появляется то, чего в оригинале в помине не было или имело другую смысловую нагрузку…" – рассказала Забужко.

Она также отметила, что стала писателем "международной лиги", то есть инсайдером, имеющим информацию о мировом литературном процессе из первых рук.

"И одно время было даже забавно читать в "Иностранке" их аналитические статьи о каких-нибудь международных писательских форумах, на которых сама выступала: видеть, как они тенденциозно подают материал, как манипулируют, как тупо врут своему читателю. Это уже не литературная журналистика – это полная лажа, пропаганда из расчета на тех, кто не способен проверить факты", – подчеркнула литератор.

"Добили меня, помнится, в одной статье "извечные города окраин Российской империи – Таллинн, Рига, Варшава, Черновцы, Львов". Львов! Извечный русский город! Это, повторяю, еще в 2008 году, после этого я больше не стала продлевать подписку", – добавила она.

По словам писательницы, на сегодняшний день российская издательская машина "уже полностью перешла под контроль властей, считайте, превратилась в департамент ФСБ".

"Сегодня российский рынок – это поставщик (или разносчик) в первую очередь токсичной, отравленной информации, так сказать, "гибридных книг". В общем, не пейте из этого копытца, козленочком станете. Если уж такой, вроде бы, "нейтральный" сектор, как переводы современной зарубежной литературы и способы их презентации, заражен, то что говорить о прямой антиукраинской пропаганде? И не верьте, когда вас уверяют, будто из-за этого самого московского "поребрика" вам якобы открывают еще одно "окно в мир", – это давно уже "окно в антимир", в полный мрак и системное безумие. Хотите знать мир – учите английский", – заключила Забужко.

Напомним, ранее известная украинская писательница Оксана Забужко прокомментировала запрет СБУ на въезд Юлии Самойловой в Украине, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2017.
книги, русский язык, забужко

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