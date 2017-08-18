Запад настроен "додавить" Россию ради мира на Донбассе – Гопко

18 Августа 2017, 21:32

По мнению главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, Запад устал от постоянных встреч, которые не дают никакого результата

Анна Гопко. Фото: соцсети
Анна Гопко. Фото: соцсети

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что представители западных стран устали от безрезультатных переговоров с Россией и настроены продолжать давление на РФ для получения реальных результатов в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Запад устал от постоянных встреч, которые не дают никакого результата, когда каждый день мы видим раненых, особенно когда погиб американский парамедик в апреле этого года (представитель ОБСЕ) во время взрыва. Поэтому я думаю, что сейчас есть определенный настрой додавить Кремль, чтобы увидеть на востоке Украине реальные подвижки, потому что заморозка конфликта будет очень дорога", – сказала она в эфире "5 канала" в пятницу.

При этом нардеп отметила, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер занимает достаточно жесткую позицию в отношении России и поддерживает идею предоставления Украине оборонного вооружения.

"Та позиция Волкера, что здесь "горячая фаза" войны – она уже является достаточно жесткой, потому что он четко говорит, что Россия не выполняет свои обязательства (в рамках Минских договоренностей – Ред.), в частности нет обеспечения режима прекращения огня, нет доступа международных организаций, в частности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко временно оккупированным территориям, а также позиция о том, что Украине необходимо предоставить летальное оружие, чтобы она могла себя защитить", – добавила Гопко.

Напомним, МИД направил РФ ноту протеста в связи с "визитом" Путина в Крым.
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Источники:

Интерфакс-Украина, 5 канал

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