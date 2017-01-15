Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Мнения
Жебривскй рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7882/83_main.1484421242.png http://www.segodnya.ua/img/article/7882/83_tn.1484421242.png Мнения По словам Жебривского, "России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год

Жебривскй рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе

Сегодня, 06:36

По словам Жебривского, "России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год

Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала &quot;112 Украина&quot;. Фото: 112.ua
Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина". Фото: 112.ua

Глава Донецкой ВГА Павло Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о финансировании не подконтрольных Украине территорий Донбасса.

"Мы четко осознаем, что на сегодняшний день так называемых "налогов" так называемых "ДНР", "ЛНР" – кот наплакал. Да, они сдирают с бизнеса, с оборота, но ключевой финансовый ресурс идет из России", – заявил он.

По словам Жебривского, "по его прикидкам, России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год. На сегодняшний день, это – вся бюрократия, учителя, врачи, много забирают пенсионеры. Некоторые вещи могут направляться, например, на дорогу".

"Очень много разворовывается как "местными чиновниками", так и теми россиянами, которые сидят на этих финансовых потоках, и они заинтересованы. Когда уменьшается количество финансового ресурса, то, безусловно, нужно показать обострения, – комментирует он.

По его словам, вторая причина – "могут быть какие-то "войнушки" между собой по потокам угля, или другим вещам, передел хозяйственных, экономических вещей. Этот экономический фактор – это либо помощь из России так называемая, или перераспределение финансовых потоков, который есть внутри так называемой "ДНР".
Донбасс, жебривский, ДНР, ЛНР

Вы сейчас просматриваете новость "Жебривскй рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина". Фото: 112.ua

Жебривский объяснил, почему невозможна четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР"

Вчера, 21:06

По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле

Донбасс

Обстрелы не утихают. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: есть погибшие и раненые бойцы

Вчера, 19:18

Военные насчитали 28 обстрелов, перемирие боевики не соблюдают 

Донбасс

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: боевые столкновения и провокационные обстрелы

Вчера, 15:40

Cреди украинских бойцов есть раненые 

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР"

13 Января, 22:30

Боевики вопреки своему обещанию не отпустили задержанных в Донецке подростков-"диверсантов", заявила представитель Украины в ТКГ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.