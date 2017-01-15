Жебривскй рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе
По словам Жебривского, "России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год
Глава Донецкой ВГА Павло Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о финансировании не подконтрольных Украине территорий Донбасса.
"Мы четко осознаем, что на сегодняшний день так называемых "налогов" так называемых "ДНР", "ЛНР" – кот наплакал. Да, они сдирают с бизнеса, с оборота, но ключевой финансовый ресурс идет из России", – заявил он.
По словам Жебривского, "по его прикидкам, России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год. На сегодняшний день, это – вся бюрократия, учителя, врачи, много забирают пенсионеры. Некоторые вещи могут направляться, например, на дорогу".
"Очень много разворовывается как "местными чиновниками", так и теми россиянами, которые сидят на этих финансовых потоках, и они заинтересованы. Когда уменьшается количество финансового ресурса, то, безусловно, нужно показать обострения, – комментирует он.
По его словам, вторая причина – "могут быть какие-то "войнушки" между собой по потокам угля, или другим вещам, передел хозяйственных, экономических вещей. Этот экономический фактор – это либо помощь из России так называемая, или перераспределение финансовых потоков, который есть внутри так называемой "ДНР".
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