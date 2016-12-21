Кабмин одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГА

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства

Кабинет министров одобрил назначение главой Одесской областной государственной администрации директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, 7 ноября Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября президент Петр Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

Директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации, набрав 14,4 балла.

Читайте также:

Саакашвили официально стал гражданином Украины

Одесса в ожидании нового губернатора: у здания ОГА собралось несколько сотен человек

Саакашвили пробудет губернатором Одесской области только до осени – нардеп

Абромавичус назвал назначение Саакашвили главой Одесской ОГА радикальным решением

Саакашвили получил украинское гражданство – Найем

Саакашвили признался, что любит Одессу

Одесская ОГА подтверждает смену руководителя

Порошенко примет решение о назначении Саакашвили главой Одесской ОГА после личной встречи

Кабмин подал представление президенту о назначении Саакашвили главой Одесской ОГА – Чалый