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Кабмин одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГА http://www.segodnya.ua/img/article/7817/51_main.1482338164.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/51_tn.1482338164.jpg Политика Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства

Кабмин одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГА

Вчера, 18:35

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства

Максим Степанов. Фото: zemlyaki.name
Максим Степанов. Фото: zemlyaki.name

Кабинет министров одобрил назначение главой Одесской областной государственной администрации директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, 7 ноября Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября президент Петр Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

Директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации, набрав 14,4 балла.

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Источник:

Интерфакс-Украина

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