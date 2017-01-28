22 отжимания от Парубия: спикер поддержал флешмоб (видео)

Глава Верховной Рады Андрей Парубий в рамках мирового флешмоба в поддержку ветераной войны сделал 22 отжимания от пола. Соответствующее видео он опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Принимаю вызов для участия в международном флешмобе "22 отжимания" в знак солидарности с нашими воинами, которые на передовой защищают украинскую независимость и украинское государство", – сказал Парубий и принялся отжиматься.

После отжимания он передал эстафету бойцам батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого.

Напомним, ранее флешмоб поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который сделал даже больше отжиманий, чем положено.

Кроме того украинских чиновников поддержал и начальник Генерального штаба Виктор Муженко, который после отжимания передал эстафету Службе безопасности Украины.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.