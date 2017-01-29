Адвокат рассказал, когда Янукович приедет в Украину

Сегодня, 17:40

Экс-президент ждет, когда начнется "движение" по делу о покушении на него

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Экс-президент Украины Виктор Янукович примет участие в судебных заседаниях по рассмотрению уголовного дела в отношении него после того, как "начнется движение" в уголовном производстве по факту покушения на его жизнь. Об этом УНН сообщил адвокат экс-гаранта Виталий Сердюк.

"В дистанционном режиме (Янукович примет участие в судебных заседаниях – ред.) пока не будет дано со стороны ГПУ" движение "в расследовании уголовного дела по факту покушения на его убийство. Это дело сейчас находится в ГПУ и защита делает все возможное, чтобы ускорить поиск и привлечение к ответственности лиц, это покушение готовили и не довели его до конца ", – сказал Сердюк.

Адвокат напомнил, что Янукович ранее заявлял, что желает участвовать в судебных заседаниях.

"Суд должен обеспечить такое участие пока в дистанционном режиме", – отметил Сердюк.

Напомним, ГПУ вызывает В.Януковича и защиту для получения материалов досудебного расследования.
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