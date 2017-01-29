Акунин указал на признаки скорого развала России

Сегодня, 10:47

Писатель считает, что Россия в глазах мира – это "страна-невидимка"

Борис Акунин. Фото: соцсети
Борис Акунин. Фото: соцсети

Россия в данный момент не может удивить мир ничем, кроме военного направления. С таким заявлением выступил известный российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) в эфире радиостанции Эхо Москвы.

"Главная опасность нынешнего российского вектора, на мой взгляд, заключается в том, что страна теряет время, упускает массу возможностей для развития, все больше отстает от стран-лидеров", – говорит Акунин.

Писатель продолжает: "Что мы сегодня производим? Чем хорошим удивляем мир? Если оставить в стороне новости о Сирии и Украине, Россия в глазах мира – практически страна-невидимка. В магазинах нет никаких российских товаров (разве что водка, и то нерусской больше). Нет российских научных открытий. Нет технологий. Нет ярких бизнес-проектов. Да и новых культурных явлений, в общем, тоже нет – всё те же условные Чехов с Малевичем".

"Я не буду сейчас вдаваться в причины российской стагнации – это займет слишком много места. Скажу коротко: неправильно устроенное государство мешает развитию страны. Если государство в течение нескольких лет не исправить, оно может снова развалиться – как это произошло с Советским Союзом", – подчеркнул Акунин.
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