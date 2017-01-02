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Американские сенаторы восхитились украинскими пехотинцами: Весь мир с вами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/10_main.1483365868.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/10_tn.1483365868.jpg Политика Маккейн и Грэм считают, что нельзя позволить Путину победить

Американские сенаторы восхитились украинскими пехотинцами: Весь мир с вами (видео)

Сегодня, 15:58

Маккейн и Грэм считают, что нельзя позволить Путину победить


Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн выразили свою поддержку Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер президента Петра Порошенко Святослав Цеголко

"Я восхищаюсь вашей борьбой за свою Родину. Ваша борьба – это наша борьба. Хватит российской агрессии. Они должны заплатить высокую цену за это. Мы вернемся в Вашингтон отстаивать санкции против России. Это не борьба с русским народом, а с Путиным", – сказал Линдси Грэм, выступая перед краинскими морскими пехотинцами неподалеку от Широкино.

"Я убежден, что вы победите и мы вам поможем. Весь мир с вами. Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах", – добавил Маккейн.

Напомним, Порошенко считает, что визит американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар был важным для украинских военных.
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Источник:

"Сегодня"

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