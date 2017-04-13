Антикоррупционная прокуратура на два месяца продлила расследование по Охендовскому

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила на два месяца расследование уголовного производства в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом сообщили в САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура еще на два месяца продлила расследование уголовного производства в отношении Охендовского", – отметили в прокуратуре.

Напомним, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, якобы подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.