Антироссийская акция протеста прошла в Лондоне (видео)

Сегодня, 18:04

Протестующие требовали заморозить активы российских компаний


Накануне, десятки украинцев собрались у резиденции премьер-министра на Даунинг Стрит в Лондоне. Обращаясь к главе британского правительства, скандировали "Тереза Мэй, Не предай нас". Требовали заморозить активы российских компаний и отключить Российскую Федерацию от международной платежной системы СВИФТ.
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"Сегодня"

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