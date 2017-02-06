Антироссийская акция протеста прошла в Лондоне (видео)
Протестующие требовали заморозить активы российских компаний
Накануне, десятки украинцев собрались у резиденции премьер-министра на Даунинг Стрит в Лондоне. Обращаясь к главе британского правительства, скандировали "Тереза Мэй, Не предай нас". Требовали заморозить активы российских компаний и отключить Российскую Федерацию от международной платежной системы СВИФТ.
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