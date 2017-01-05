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Арьев назвал три тезиса гибридной войны России против Украины в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7857/66_main.1483618966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/66_tn.1483618966.jpg Политика Парламентарий призвал украинцев к единству и ментальной стойкости для противостояние информационным атакам

Арьев назвал три тезиса гибридной войны России против Украины в 2017 году

Сегодня, 14:21

Парламентарий призвал украинцев к единству и ментальной стойкости для противостояние информационным атакам

Фото из Facebook
Фото из Facebook

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев считает, что в информационной войне России против Украины одним из главных тезисов будет призыв к смене власти.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Информационная часть гибридной войны РФ против Украины в 2017 будет заключаться в следующих тезисах: 1) украинская власть виновата во всем, поэтому ее надо сменить; 2) Европе Украина не нужна; 3) смените власть, восстановите дружбе с РФ и все будет хорошо", – написал нардеп.

Парламентарий призвал украинцев к единству и ментальной стойкости для противостояние информационным атакам.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в  The Wall Street Journal ответ на статью украинского бизнесмена Виктора Пинчука в том же издании. В статье Елисеев подчеркнул, что компромиссы на российских условиях – это неверная политика для достижения мира в Украине.
россия, Украина, война, Донбасс

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Источник:

"Сегодня"

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