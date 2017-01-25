Арьев рассказал об атаках "друзей РФ" в ПАСЕ во время обсуждения резолюции по Украине

Вчера, 23:08

При этом глава делегации подчеркнул, что эта резолюция относительно Украины была очередной

hyser.com.ua
hyser.com.ua

Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявляет, что во время обсуждения резолюции по Украине удалось "отбить атаки" "друзей", которые хотели внести неприемлемые для страны поправки.

Об этом он сказал в Страсбурге, комментируя результаты принятия в рамках зимней сессии ПАСЕ резолюции относительно функционирования демократических институций в Украине.

"Нам удалось отбить атаки наших "друзей", которые хотели внести в доклад изменения закона о декоммунизации и представительство в Верховной Раде оккупированных территорий, фактически, выборы. Эти поправки мы убили абсолютно", – сказал он.

При этом глава делегации подчеркнул, что эта резолюция относительно Украины была очередной.

"Последняя принималась два года назад, и некоторые формулировки перешли из них в нынешнюю. Хорошо отмечен прогресс в реформах в Украине. Конечно, была критика за то, что достаточно большой уровень коррупции в Украине, несмотря на принятые меры. В данном случае я считаю, что резолюция полностью сбалансирована", – отметил депутат.
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Источник:

УНИАН

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