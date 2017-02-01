Аудит внешней политики Украины: как развиваются отношения с ЕС, США, Китаем и Россией

Сегодня, 08:05

Негативом в отношених с ЕС стали трения с Нидерландами, а также решение Еврокомиссии увеличить мощность газопровода OPAL

Отношения между Украиной и Евросоюзом получили от экспертов 65 баллов. Фото AFP
Отношения между Украиной и Евросоюзом получили от экспертов 65 баллов. Фото AFP

Институт мировой политики представил анализ внешней политики Украины, в котором проанализировал наши отношения с ЕС, США, Китаем и Россией. "Сегодня" побывала на презентации отчета и узнала, как складывались связи нашей страны с ее крупнейшими партнерами и соседями.

МЕТОД. "Индекс отношений" составили после мониторинга и анализа важнейших событий внешней политики Украины за последние три месяца 2016 года. Аналитики Института мировой политики (ИМП) выставили каждому из эпизодов определенное количество баллов. Сумма всех баллов в конечном итоге позволила понять, как развивались наши отношения, например, со Штатами. Так, за положительные высказывания иностранных политиков в отношении Украины эксперты ставили 1—2 балла, а за подписание или ратификацию важных договоров — от 4 до 6. За негативные действия очки вычитались — самым серьезным "проступком" в исследовании считается разрыв дипломатических отношений и военные действия (до минус 10 баллов).

ЕС И США. Итак, отношения между Украиной и Евросоюзом получили от экспертов 65 баллов — 75 позитивных минус 10 "штрафных". Негативом стали трения с Нидерландами, а также решение Еврокомиссии увеличить мощность газопровода OPAL, который соединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой ЕС. Выше всего аналитики оценили кредит в 200 млн евро от Европейского инвестиционого банка на транспорт Украины (5 баллов) и продление антироссийских санкций до 31 июля 2017 года.

"Все зависит от политического эффекта того или другого решения. Например, если нам в этом году дадут безвиз, то это добавит нашим отношениям с ЕС 5—7 баллов", — объяснил "Сегодня" эксперт ИМП Леонид Литра. Отношения между Украиной и США оказались хуже: всего 22 балла — 28 положительных минус 6 отрицательных. Больше всего очков дала помощь в $350 млн на обороноспособность Украины и расширение санкций против РФ. Негативно на оценку отношений повлияла победа на президентских выборах Дональда Трампа и его желание назначить госсекретарем Рекса Тиллерсона, который в свое время выступал против санкций в отношении РФ.

КНР И РФ. Нашим отношениям с Китаем эксперты дали 26 положительных баллов и один отрицательный — в итоге 25. Минус Украина получила за "незаинтересованность рядовых чиновников" в отношениях между двумя странами. "Никогда не было в истории нашей страны такой мощной группы дружбы — 237 нардепов, которая посетила КНР. Но что на выходе? Туда летит вся делегация, а в СМИ — ноль. Единственная информация, которая освещалась, встреча глав делегаций, президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и замглавы Китайской федерации футбола", — подчеркнул эксперт Нацинститута стратегических исследований Андрей Гончарук.

Россия же стала единственной, чьи отношения с Украиной получили негативный баланс, — всего 7 положительных баллов, зато отрицательных — 39! По два позитивных балла получили освобождение украинской стороной 15 боевиков и решение на берлинском саммите "нормандской четверки" выработать дорожную карту по выполнению Минских соглашений. Хуже всего на отношения с РФ повлияли возобновление боевых действий на Светлодарской дуге и ноябрьские отчеты ОБСЕ о рекордном количестве обстрелов на Донбассе.

На Китай уповай, но сам не плошай

В ходе презентации исследования многие эксперты отмечали, что Украине нужно особое внимание уделить Китаю. Он, по их словам, может стать гарантом для Украины на геополитической арене и даже заменить в этом вопросе США. При этом политолог Владимир Фесенко отмечает: несмотря на положительные сигналы со стороны КНР, с ней нужно быть осторожными. "Развивать эти отношения необходимо. Но при этом помнить, что Китай очень эгоистично действует в своих отношениях с другими странами. К слову, точно так же будет действовать и Трамп. Поэтому тут нужно вести себя аккуратно и помнить о наших интересах".
россия, Китай, США, мид, евросоюз, санкции, внешняя политика

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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