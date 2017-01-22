Министр считает, что покушение на Геращенко является элементом в цепи ряда преступлений

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал попытку покушения на своего советника, народного депутата Антона Геращенко, которое готовилось спецслужбами РФ и было предотвращено СБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что покушение является элементом в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины.

"Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", – написал министр.

Как сообщалось, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.

Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. По факту начато уголовное производство.

Позднее советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.