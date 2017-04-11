Аваков рассказал, когда заработает сайт сервиса по выдаче биометрических паспортов

Глава МВД заявил, что его ведомство не будет влиять на этот процесс, а коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером

Сайт государственной компании "Документ" возобновит работу по оформлению и выдаче загранпаспортов за один-два дня. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Паспортные и миграционные центры и ГП "Документ" несколько дней работают со сбоями, начиная с пятницы. Так как ключевой провайдер, который обеспечивает государственную функцию закрытой защищенной связи, по материалам СБУ проверяется. Мы не можем в МВД на этот процесс влиять, надеемся, что наши коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней", – отметил Аваков.

Как сообщалось, сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. После этого, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работал со сбоями.