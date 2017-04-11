Аваков рассказал, когда заработает сайт сервиса по выдаче биометрических паспортов

Вчера, 21:02

Глава МВД заявил, что его ведомство не будет влиять на этот процесс, а коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером

Арсен Аваков. Фото: архив
Арсен Аваков. Фото: архив

Сайт государственной компании "Документ" возобновит работу по оформлению и выдаче загранпаспортов за один-два дня. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Паспортные и миграционные центры и ГП "Документ" несколько дней работают со сбоями, начиная с пятницы. Так как ключевой провайдер, который обеспечивает государственную функцию закрытой защищенной связи, по материалам СБУ проверяется. Мы не можем в МВД на этот процесс влиять, надеемся, что наши коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней", – отметил Аваков.

Как сообщалось, сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. После этого, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работал со сбоями.
сайт, паспорт, безвизовый режим

Вы сейчас просматриваете новость "Аваков рассказал, когда заработает сайт сервиса по выдаче биометрических паспортов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Взаимовыручка. Члены клуба останавливаются помочь поломавшимся машинам с «родными» наклейками и «слетаются» на место ДТП

Почему полезно состоять в автоклубе: помощь "своим" как обязанность и ликбезы от бывалых

8 Апреля, 10:00

Кроме взаимопомощи, клубы интересны встречами и совместными поездками

Украина

Итоги недели: безвиз и кредит МВФ

7 Апреля, 19:29

7 тыс. новых автомобилей были проданы в марте, что стало новым посткризисным рекордом  

Украина

Арсен Аваков. Фото: Facebook

Аваков рассказал, готова ли Украина к массовой выдаче биометрических паспортов

7 Апреля, 19:23

Глава МВД прогнозирует выдачу еще 1,5 млн биометрических загранпаспортов до конца года

Крым

Крымчане тоже смогут ездить в ЕС без виз

В ЕС объяснили, как крымчанам поехать в Европу по "безивзу"

7 Апреля, 19:15

Жители аннексированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом Украины

Политика

Павел Климкин. Фото: kmu.gov.ua

Климкин попросил украинцев не волноваться, если их будут чуть дольше проверять на границах ЕС

7 Апреля, 10:40

Министр пояснил, что сегодня работает новый регламент Евросоюза относительно безопасности

Игорь Ляшенко

Не говори гоп, пока не переехал Чоп

7 Апреля, 10:11

Украина

Безвиз для Украины в вопросах и ответах

7 Апреля, 08:14

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим

Украина

"Выиграют миллионы украинцев": как будет действовать безвизовый режим и какие риски

7 Апреля, 07:56

Европарламент поддер­жал открытие гра­ниц с Украиной — поедем в июне

Мнения

Рефат Чубаров. Фото: inforesist.org

Жители Крыма, которые перешли на сторону оккупанта, не смогут воспользоваться безвизом - Чубаров

7 Апреля, 06:34

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, "эти враги не могут рассчитывать на то, что они каким-то образом могут воспользоваться безвизом"

Украина

СБУ выявила несанкционированный доступ к сетям миграционной службы, фото из открытых источников

СБУ сообщила причину проверок, из-за которых возникли сбои в работе паспортных центров

7 Апреля, 03:56

СБУ выявила несанкционированный доступ к сетям миграционной службы, что создает условия для утечки информации

Украина

В "Паспортном сервисе" объяснили сбои в работе , фото informat.com.ua

В "Паспортном сервисе" объяснили сбои в работе

6 Апреля, 22:56

СБУ проводит проверки в ряде телекоммуникационных компаний  

Политика

Порошенко обратился к украинцам после решения ЕП о безвизе"

6 Апреля, 21:19

Президент поздравил всех с успешным голосованием в Европарламенте  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования