Аваков внес на пост главы Нацполиции кандидатуру начальника уголовного розыска Князева

Сегодня, 20:15

По его словам, глава правительства примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина в среду

Аваков внес на пост главы Нацполиции кандидатуру Князева, фото Facebook
Аваков внес на пост главы Нацполиции кандидатуру Князева, фото Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева на пост главы Нацполиции.

"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева – на назначение главы Национальной полиции Украины… Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

По его словам, глава правительства примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина в среду, 8 февраля.
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"Сегодня"

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