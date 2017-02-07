Аваков внес на пост главы Нацполиции кандидатуру начальника уголовного розыска Князева
По его словам, глава правительства примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина в среду
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева на пост главы Нацполиции.
"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева – на назначение главы Национальной полиции Украины… Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.
По его словам, глава правительства примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина в среду, 8 февраля.
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